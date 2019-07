Comune, Auricchio: "A Fuorigrotta c'è impianto d'atletica, pista al San Paolo non è obbligatoria e ADL può toglierla"

Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli, si è soffermato sulla convenzione del San Paolo e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Approvata la convenzione per il San Paolo, contiamo di avere tutto in ordine per settembre. E' tutto pronto per la campagna abbonamenti, ora che abbiamo la numerazione dei posti. Il Napoli ha chiesto il riscontro della pianta dello stadio, ora è praticamente tutto fatto".



PISTA D'ATLETICA - "De Laurentiis su questo punto si è già soffermato, ma non ne abbiamo mai parlato perché c'erano altre priorità. Ora ci aspettiamo ad una linea d'azione progettuale da parte del presidente, più da imprenditore. Con le risorse pubbliche abbiamo portato lo stadio a standard di sicurezza e bellezza, riqualificandolo, ora occorre un progetto dall'imprenditore De Laurentiis. Il quartiere di Fuorigrotta ha un importante impianto d'atletica, per cui non è obbligatorio averlo nello stadio. Non ci sono affatto modifiche o visioni diverse, ma c'è una valutazione di cui si può parlare. Una cosa è la chiacchiera o il desiderio, un'altra cosa è discutere col progetto. Abbiamo tutto il tempo per fare questo".