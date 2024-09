Comune, Borriello: “Il Maradona non è in vendita, ADL vuole pagarlo un euro”

Ciro Borriello, consigliere del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il tema sull’acquisto del Maradona che pone De Laurentiis è sbagliato. Abbiamo ricevuto diverse proposte da De Laurentiis negli anni, il Maradona è un bene della città e per essere venduto ci dev’essere il placet del Consiglio Comunale. Non è in vendita il Maradona, è il Consiglio Comunale che deve renderlo disponibile.

L’iter può durare qualche mese, ma è un tema attenzionato e può risolversi in breve tempo. De Laurentiis vuol pagarlo un euro, ma è fuori tema questo ragionamento. La possibilità è di avere una concessione anche di novant’anni, ma deve far fronte ad un investimento di pari intensità. Su questo tema nessun consigliere comunale direbbe di no. Le carte devono essere chiare così come il progetto dev’essere sostenibile”.