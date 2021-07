Comune, Simeone sull'inaugurazione del Maradona: "Che figuraccia! Stavolta ADL ha ragione"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, ha parlato dell'inaugurazione dello stadio Maradona, evento prima ufficializzato e poi cancellato: “Situazione imbarazzante, corriamo il rischio di fare una figuraccia a livello internazionale. Il comune aveva il dovere di chiamare il Calcio Napoli, e parlo io che per via della convenzione non ho un buon rapporto col club. Per la convenzione la società paga per avere l’uso dello stadio e un suo coinvolgimento era obbligatorio. Anche De Laurentiis ha commesso a volte degli errori, ma stavolta ha totalmente ragione. Altro errore è stato non coinvolgere i tifosi, doveva essere una festa per i tifosi napoletani e non per il Comune o il Calcio Napoli. Faccio un invito al Comune e a De Laurentiis, facciamo di tutto per recuperare perché stiamo facendo una figuraccia imbarazzante. Speriamo di recuperare questa brutta pagina che la città di Napoli non merita”.