Conceição-Napoli, notizia di Giordano: "Ecco i retroscena della scelta di ADL"

E' Antonio Giordano del Corriere dello Sport il giornalista che per primo ha dato la notizia del prossimo approdo di Sergio Conceiçao al Napoli. Il collega, tramite un video pubblicato sull'edizione online del quotidiano, ha rivelato i retroscena della scelta di Aurelio De Laurentiis: "Sarà lui a guidare la squadra per l'anno prossimo, per darle nuovo tono e riconquistare la Champions League. Sarà lui che dovrà ricostruire intorno al Napoli un clima d'allegria. E' la scelta di De Laurentiis. Ci è arrivato dopo una notte di riflessione, lunga e amara per il quinto posto. E' una scelta alternativa, con il quarto posto sarebbe arrivato Allegri. E' un allenatore motivatore, un po' Cholista, un po' figlio di Mourinho. Viene a scoprire anche da allenatore il calcio italiano dopo averci giocato da calciatore".