Condò a Sky sui sorteggi Champions: "Il Napoli passerà il turno al 75%"

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato dei sorteggi di Champions League delle italiane, con il Napoli che ha pescato l'Eintracht Francoforte agli ottavi, mentre Milan e Inter se la vedranno rispettivamente contro Tottenham e Porto: "Sono tutte squadre fortissime ma è una partita giocabile per il Milan quella contro gli Spurs. Nelle ultime stagioni la candidata numero uno in Italia per la Champions League è stata la Juventus, poi però sappiamo tutti com'è andata. Molto bene per il Napoli. Penso abbia il 75% di possibilità di passare il turno, mentre Inter e Milan le metto al 40%".