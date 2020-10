Condò allo studio Sky: "Ministro Sport ha dato ragione alle ASL! Scontro è Calcio-Governo..."

Nel corso del post della gara (che non c'è mai stata) tra Juve e Napoli, il giornalista Paolo Condò ha commentato la vicenda legata al mancato svolgimento della gara, smarcandosi con quanto detto in precedenza dallo studio: "Non è vero che il ministro dello Sport Spadafora ha dato ragione a tutti, il ministro Spadafora ha dato ragione alle Asl. Oggi lo stolto ha visto uno scontro tra Napoli e Juventus, il savio guarda uno scontro tra il mondo del calcio e lo il governo italiano e anche le Asl. Tra il potere calcistico e il potere sanitario che è delegato alle Regioni"..