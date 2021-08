Condò: "Insigne deve accettare il rinnovo alle cifre attuali, poi ADL deve fare questa dichiarazione"

Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', è intervenuto il giornalista Paolo Condò: “Insigne dovrebbe accettare il rinnovo del contratto alle stesse cifre che percepisce attualmente al Napoli. Non deve insistere per avere 6mln, ma per accettare i 4.5 che prende adesso. Poi nel momento in cui firma il capitano, il presidente De Laurentiis dovrebbe dichiarare conclusa la questione delle multe per la famosa fuga dal ritiro che, secondo me, è il veleno che continua a scorrere nelle vene del Napoli”.