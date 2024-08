Condò: “Osimhen trappola di fine mercato: Psg non offrirà più di 40mln, serve cambio strategia”

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha parlato della situazione Osimhen: “Osimhen è una trappola per il Napoli. A meno di qualche idea improvvisa è una trappola che scatterà negli ultimi giorni di mercato quando ci sarà il PSG che andrà del Napoli e gli dirà: ‘Li volete 30-40mln? Noi per Osimhen (con il quale sono già d’accordo) questo possiamo versare. Altrimenti non ci interessa’.

In quel momento il Napoli dovrà fare un ragionamento molto freddo e arrabbiato e provare a tenere e rivitalizzare Osimhen. Perché non si può dare via il nigeriano per una cifra così bassa. Secondo me non arriveranno i 100 e neanche gli 80mln sognati, arriverà una proposta molto inferiore. Quindi il Napoli deve pensare già da adesso, sono sicuro che lo sta già facendo, ad un cambio di strategia.

Ieri Conte ha detto una cosa molto importante: che il Napoli senza coppe europee e poco attrattivo. Questa è una cosa da considerare, perché altrimenti io già da tempo avrei provato a impostare con il PSG qualche scambio e a prendere qualche giocatore”.