Condò: "Scudetto? Milan terzo incomodo per Napoli e Inter. Nkunku? Sconcertante"

vedi letture

Paolo Condò, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel fondo dedicato sul Corriere della Sera per commentare la vittoria in rimonta del Milan sul Torino: "Il Milan ha firmato con lettere scarlatte il modulo di iscrizione alla corsa scudetto. Era la serata per farlo, visto che le due squadre universalmente considerate migliori - Napoli e Inter - s’erano appena elevate dalla mischia con prestazioni di qualità".

E il Milan ha scelto un modo che sottintendesse il suo status di terzo incomodo, meno forte ma più cattivo, non a caso le due migliori le ha già battute. Ci voleva qualcosa di più, e Allegri l’ha trovato in panchina dove il suo fragilissimo campione Pulisic - si metta la maglia di lana, stiramenti e botte gli hanno già tolto abbastanza partite per perderne altre influenzato - ha trasformato l’attacco".

Una nota di demerito, però, va proprio a Christopher Nkunku, partito titolare all'Olimpico Grande Torino e complice di una prestazione tutt'altro che positiva. "Primo tempo sconcertante. Stiamo parlando di un attaccante che nei due anni al Lipsia (21-23) segnò 50 gol complessivi e che ieri ha perso la palla che ha portato al 2-0 del Toro dopo un contatto con Tameze. Nei due campionati che ha frequentato di recente, Bundesliga e Premier, non si sarebbe mai sognato di chiedere fallo per quel contatto". E invece "ieri è rimasto a terra a protestare finché il contropiede di Vlasic - diretto verso Zapata - l’ha fatto uscire dall’inquadratura", l'incredulità di Condò al riavvolgere il nastro e ricordare il comportamento dell'attaccante francese".