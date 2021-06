Condò su Insigne: "Questo Europeo ci dirà se è forte, fortissimo o adatto a un solo schema"

Paolo Condò, giornalista di Sky, ha analizzato la rosa che da domani proverà a primeggiare tra le selezioni europee nella massima rassegna continentale: “Mancini ha portato lo stile che aveva da calciatore, che è il desiderio di raggiungere un risultato non come questione vuota ma per la convinzione che, per quella che è la situazione del calcio italiano, la strada diretta sia la più bella”.

Su Insigne: "Questo Europeo dovrà dirci se Insigne è un giocatore forte, fortissimo o adatto solo ad un tipo di schema. Io ho fiducia che possa dimostrare tutto il suo valore".