Condò su Juve e Inter: "Koopmeiners un dilemma, nerazzurri concedono troppo"

"La Juve vive un dilemma a centrocampo, dove il tentativo di rilanciare Koopmeiners - scelta tecnica e forse anche industriale, il club non si rassegna ad archiviare come fallito il pesante investimento". Così Paolo Condò, nel suo consueto commento sul Corriere della Sera, parla dell'olandese della Juventus: "Titolare invisibile contro Inter e Dortmund, sabato Koop è entrato nella ripresa senza minimamente cambiare marcia, ed era il momento in cui la Juve, impoverita dal calo di energie di Thuram e Yildiz, ne aveva bisogno".

Sull'Inter: "La più attardata delle grandi, l’Inter, ha fatto tre passi avanti vincendo una partita ricca di contraddizioni. L’ha dominata ma nel finale ha rischiato l’osso del collo. Dopo quattro gare ha l’attacco migliore (11 gol segnati) ma ieri la quantità di chance mancate è stata imponente. Almeno non ha più la difesa peggiore (7 gol subiti), ma neanche stavolta ha chiuso immacolata".