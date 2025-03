Cons. Acampora sul Maradona: "Club e istituzioni facciano squadra per vincere insieme"

Il capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, Gennaro Acampora, ha scritto un post sui social su un tema di grande attualità, quello relativo al destino dello stadio Maradona di Fuorigrotta: "Gli sportivi napoletani e non ed i tifosi del Napoli ci chiedono uno stadio moderno, sicuro e all’altezza delle loro aspettative, oltre che idoneo affinché la città veda riconoscersi quanto le spetta di diritto: Euro 2032, un appuntamento di rilancio ed orgoglio cittadino che non possiamo perdere.

Per conseguire questo risultato occorre che lo stadio Maradona veda l’impegno congiunto tra le Istituzioni nazionali, Comunali e della SSC Napoli. Solo insieme, remando nella stessa direzione e mettendo in campo una collaborazione proficua per il bene della città e dei tifosi tutto ciò sarà possibile.

Da questo punto di vista, mi sento ancora una volta di condividere in pieno le recenti nonché storiche dichiarazioni del Sindaco Manfredi, da sempre aperto al dialogo proficuo e senza pregiudizi, a maggior ragione verso il Presidente del Club calcistico della città, per il quale tutti facciamo il tifo.

Sono altresì soddisfatto che il Presidente De Laurentiis abbia dichiarato la sua condivisione verso questioni come quella economica delle quali il Comune di Napoli evidentemente non può farsi carico autonomamente. Ieri come oggi, il Comune di Napoli ed il Consiglio Comunale sono pronti a giocare la propria parte, schierandosi con il calcio Napoli per supportarlo a 360º.

Al calcio Napoli, da capogruppo del Partito Democratico, cittadino nonché grande tifoso del Napoli chiedo di rompere gli indugi e di iniziare seriamente a fare squadra insieme alle istituzioni locali e nazionali per vincere, da squadra compatta e coesa, questa e le prossime sfide di rilancio sportivo e sociale che, remando nella stessa direzione e con la guida di una figura istituzionale come Gaetano Manfredi, non potremmo non vincere".