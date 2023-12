Cons. Simeone: "Finalmente Spalletti scugnizzo. ADL ha provato a rubargli la scena..."

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: "Ce l'abbiamo fatta, abbiamo un nuovo scugnizzo nella nostra città. Speriamo che la cittadinanza onoraria di Luciano Spalletti possa essere di buon auspicio per la stagione in corso. Sono molto contento, il mister se lo merita davvero, al di là del fatto che sono stato tra i promotori principali di questa iniziativa. Ora ha una bella responsabilità: rappresentare Napoli ed il Napoli è un compito arduo anche per il commissario tecnico della Nazionale.



Le parole di De Laurentiis a Spalletti? Forse gli chiederà una consulenza gratuita (ride ndr)... Conosciamo ormai il presidente, ha un carattere poco napoletano, ma le polemiche personali vanno messe da parte. Ancora una volta ha provato a 'rubare la scena' a Luciano Spalletti, ma gli vogliamo bene anche per questo. Forse avrebbe fatto meglio a passare in Comune per saldare qualche conticino ancora aperto, visto che la convenzione per lo stadio ha un'incombenza da risolvere il prima possibile (ride ndr).

Pace fatta tra Comune e ADL? I toni sono stati un po' accesi, ma rientra tutto nella dialettica tra istituzioni e squadra che deve essere sempre serena. Conosciamo tutti il carattere fumantino di De Laurentiis, ma il Comune non ha mai fatto mancare la propria vicinanza al Calcio Napoli. Sono state parole al vento che hanno fatto un po' male. Manfredi ha un carattere tranquillo, è complicato litigare con la sua persona. E' un Sindaco fine ed intelligente, saprà come gestire tutto. E anche lui è stato il primo a sposare la cittadinanza onoraria per Spalletti, due splendidi personaggi della nostra città".