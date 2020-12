Consigliere Corte d'Appello ammette: "Sandulli era andato contro ogni logica del diritto!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il dott. Alberto Maria Picardi, Consigliere alla Corte d'Appello che in secondo grado aveva confermato il 3-0 con una dura sentenza contro il Napoli, ha commentato il ricorso accolto al Collegio di Garanzia del Coni: "Dopo la sentenza in Corte d'Appello dissi che si stava andando incontro ad un vero e proprio obbrobrio giuridico e non sono stato l’unico a parlare con termini molto forti. Non mi aspettavo già dal primo grado che si arrivasse a rigettare il ricorso del Napoli, ero già sicuro nell’Appello. Continua ad essere inspiegabile, per il valore del giudice Sandulli, la sentenza e la conferma della sconfitta a tavolino del Napoli. La sentenza cozzava contro ogni logica del diritto di così come l’abbiamo studiato, mi dispiace che si sia dovuti arrivare alle sezioni unite del Collegio di Garanzia del Coni per spiegare un qualcosa che studiamo al primo anno di università. Mi fa piacere il verdetto di oggi, ma mi rammarica che sia dovuti arrivare così in alto. Per la Corte d’Appello è stato un schiaffo enorme, Il Collegio di Garanzia poteva anche annullare con rinvio il ricorso ed invece l’ha accettato in toto, cioè si è evidenziato l’errore del giudice di secondo grado".