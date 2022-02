Contatto Szczesny-Koopmeiners, Auriemma: “Meret espulso nel 2019, Mariani va sospeso”

Nel corso di Tiki Taka, trasmissione in onda su Italia 1, il giornalista Raffaele Auriemma è tornato sull’episodio tanto discusso nel match tra Atalanta e Juve, ovvero il contatto sospetto tra Szczesny e Koopmeiners: “Mi aspetto che l’arbitro Mariani venga sospeso dal designatore Rocchi. Il 3 marzo del 2019, partita Napoli-Juve, fu espulso Meret al 25’ per un’uscita su Cristiano Ronaldo e non lo toccò nemmeno. Da quella punizione Pjanic fece il gol dell’1-0. Sapete chi era l’arbitro in campo? Era Rocchi e ha espulso quella volta Meret. Quindi deve sospendere Mariani”.