"Conte a Napoli? No, nessuno vuole andarci!", le parole dell'agente di Thiago Motta tornano virali

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte è il nuovo tecnico del Napoli. Per la soddisfazione dei tifosi azzurri che possono tornare a guardare con fiducia al futuro, dopo l'ultima stagione fallimentare, e per la delusione dei tanti che hanno sbagliato le loro previsioni. In primis sulla capacità del Napoli di attrarre allenatori importanti, immutata per la credibilità che il club ha costruito e che va oltre una stagione disastrosa. Ma anche per il profilo di Conte che sembrava per molti destinato a club "più blasonati".

Tra i tanti sui social sono diventate nuovamente virali tra i tifosi le parole dell'agente di Thiago Motta, Dario Canovi, che a Tuttomercatoweb.com nei mesi scorsi raccontò - come molti, per la verità - che a Napoli nessun allenatore di livello voleva andarci. Figuriamoci Conte: "Nessuno si è davvero domandato perché un allenatore come Spalletti dopo aver vinto un campionato si sia dimesso. Se si fossero posti questa domanda avrebbero capito che è un ambiente in cui è difficile allenare. Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto ad andare a Napoli”.