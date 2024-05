Conte al Napoli? Gautieri scettico: “Non ci credo finché non lo vedo”

A TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri commenta la promozione del Como nella massima serie.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

“Como in Serie A? Una società forte, programmazione e club strutturato con obiettivi precisi senza troppe teste che decidono. Così sono arrivati i risultati e il Como ha meritato la Serie A”. A TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri commenta la promozione del Como nella massima serie.

Panchina Napoli: su chi puntare per l’anno prossimo?

“Se il Napoli prendesse Conte farebbe un colpo incredibile ma non ci credo finché non lo vedo. Punterei eventualmente su Maurizio Sarri, uno dei migliori sulla piazza”.

E Gasperini?

“Fa bene a restare all’Atalanta. Oggi è uno dei migliori club italiani; una società all’avanguardia, con un centro sportivo impressionante. Non capisco perché dovrebbe lasciare”.