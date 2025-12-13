De Magistris: “C’è reiterazione continua contro i tifosi del Napoli residenti in Campania”

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Roma e Juventus sono state partite giocate alla grande, sentite. Contro il Benfica è come se a un certo punto ci fosse stato un tantino di rilassamento. Ed è normale. Continuo a ritenere che i giocatori non sono macchine, ma sono professionisti. Roma e Juve erano troppo importanti, poi quello che è rimasto è andato sul Benfica.

Il caso del Napoli Femminile? Alla fine, ci sono stati atteggiamenti assolutamente inaccettabili e sessisti dei ragazzi nei confronti delle ragazze. Si pone un interrogativo importante nella città di Napoli. C’è un tema educativo sul quale lavorare, lo sport è etica, ha dei valori. Io credo che la città debba esprimere solidarietà, ma chi abbia la cura dei ragazzi lo faccia nel modo intelligente. Se non si interviene da piccoli e da giovani diventa anche più difficile col passare del tempo.

C’è un caso di reiterazione continua contro i tifosi del Napoli residenti in Campania che non possono andare in trasferta. Succederà anche contro l’Udinese”.