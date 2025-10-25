Conte attacca Marotta: “Subito va a parlare, crea alibi! Io non lo permetterei mai”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di DAZN tra i vari temi ha commentato anche le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, che ha chiamato 'rigorino' il penalty assegnato agli azzurri nel primo tempo. Queste le dichiarazioni di Conte: "La differenza tra il Napoli e l'Inter: l'Inter appena può manda Marotta, a noi vengo io a parlare. Secondo me una grande squadra deve fare le corrette valutazioni e capire perché oggi ha perso, e non appellarsi a questo perché crei degli alibi ai calciatori e all'ambiente.

Io penso che questo sia totalmente nocivo. Ecco, io da allenatore non l'avrei mai permesso ad un mio dirigente, in questo caso Marotta è diventato anche presidente quindi sta facendo una grande escalation. Un presidente che viene a fare queste considerazioni lo trovo veramente... con tutto il rispetto che ho per il direttore, che lasci le cose a chi ha partecipato alla partita e che non intervenga. Così sminuisce anche l'allenatore e non va bene. Io non ho mai chiesto ai presidenti di fare il papà e di venire a parlare, mi sono sempre difeso da solo. Fare queste difese d'ufficio...".