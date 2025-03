Conte avvisa: “Milan forte e costruito per lo Scudetto, ma capitano annate storte…”

Domani il Napoli affronta il Milan, "una squadra forte e costruita per lo Scudetto", come lo descrive Antonio Conte in conferenza stampa: "Sarebbe un problema non avere le idee chiare a 24 ore dalla gara. Le idee sono molto chiare e le idee da attuare me le dà il campo, ciò che vedo, sono molto chiare. La felicità di aver recuperato uno come Neres, un po' di disappunto che Anguissa sia tornato con qualche problemino, per aver perso Spinazzola, ma noi abbiamo affrontato ogni situazione col petto in fuori e cercheremo di prendere le migliori decisioni, sapendo che affrontiamo una squadra molto forte, costruita per vincere lo Scudetto poi ci sono annate particolari ed a gennaio hanno inserito giocatori forti, che conosco, ma dovremo fare attenzione.

Affrontiamo il Milan che è una signora squadra, ha un ottimo allenatore, domani ancora di più di altre volte avremo bisogno del supporto del Maradona. Ci sarà da soffrire, lo dico in anticipo, ma nella sofferenza dovremo andare oltre l'ostacolo. Affrontiamo una squadra che aveva l'ambizione dello Scudetto e s'è rinforzato a gennaio per andare in Champions, grande rispetto ma mai paura".