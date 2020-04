Conte, bordata alla tv tedesca: "Non avrete vantaggi perché senza Eurobond l'UE finirà!"

Continuano i dialoghi accesi tra l'Italia e l'Europa, con dichiarazioni forti da ambo le parti su quelle che saranno le misure messe in campo per contrastare l'emergenza Coronavirus. In un'intervista video Giuseppe Conte ha risposto alla tv tedesca Bild proprio sul tema: "La Germania non ha vantaggi se l'Europa sprofonda nella recessione. Dobbiamo sviluppare gli strumenti fiscali necessari. Non pretendiamo che la Germania e l'Olanda paghino i nostri debiti. Ma vanno allentate le regole di politica fiscale, altrimenti dovremo cancellare l'Europa e ciascuno farà le cose per proprio conto".