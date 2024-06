Conte chiaro su Lukaku: “E’ un top player, non c'è altro da dire”

Nel corso della conferenza di presentazione, Antonio Conte ha parlato di Romelu Lukaku, possibile obiettivo di mercato: " È inevitabile che ci saranno delle situazioni in entrata e in uscita che cercheremo di fare nel migliore dei modi, rispettando sempre i nostri parametri. Cercheremo di fare le cose giuste per diventare più forti. Per quanto riguarda Romelu Lukaku, stiam parlando di un giocatore forte, come con Osimhen parliamo di giocatori eccellenti. Non c'è nessun commento da fare, c'è solo da ammirarli quando giocano e sperare sempre di averli dalla propria parte e mai contro".