Conte contro le date del mercato: "Assurdità! Ero senza centrocampisti, i giovani andati via ieri..."

Nel corso dell'intervento a DAZN, il tecnico del Napoli Antonio Conte s'è scagliato anche contro le date del calciomercato, come fatto da tanti suoi colleghi allenatori:

"In conferenza ho avvertito tutti: questa squadra ha ottimi giocatori, forti anche fisicamente, se gli lasci campo. Potevamo fare molto ma molto meglio sul primo gol che abbiamo concesso. Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre cui sarà da lavorare. Dopo quest'assurdità del mercato che finisce con tre giornate di ritardo... ti ritrovi ad allenare giocatori che andranno via e aspettare altri che arriveranno e non hai mai allenato. Mi auguro che, visto che il calcio è competizione, si cerchi di cambiare questa regola. lo dico per tutti perché è molto difficile, non solo per ,me.

Oggi oltre Lobotka e Anguissa non avevamo nessun centrocampista, perché Iaccarino e Saco sono andati in prestito ieri che era l'ultimo giorno, questo non va bene. In futuro - visto che sono tutti attenti a cambiare i format e le regole - mi auguro che questa regola cambi, non ci permette di lavorare. Oggi Lukaku è entrato con due allenamenti, lo stesso Neres è arrivato da pochissimo. Ora proveremo a sfruttare questa sosta, ma McTominay e Gilmour andranno in nazionale e ci tornano la settimana prossima. Ma comunque onore a questi ragazzi che non hanno mollato e hanno dato tutto".