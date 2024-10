Conte e la foto ufficiale in metro: “La stazione Chiaia tra le più belle d’Europa”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa odierna si è soffermato anche sull'ultima iniziativa del club, con la foto di squadra nella metro di Chiaia: "E' stato molto bello, dopo tanti anni di calcio è la prima volta che partecipo a questa situazione. Abbiamo fatto la foto alla metro di Chiaia, tra le 6 più belle in Europa.

Ma penso che questo legame con la città debba essere coltivato con amore e possiamo farlo solo dando tutto, la città dà tanto e noi dobbiamo avere voglia di ricambiare la passione che c'è sempre stata, non è che arriviamo noi ed è uscita fuori. Noi siamo di passaggio, sempre, come altri, ma la passione qui non sarà mai di passaggio, ma è fissa perché Napoli è amore e passione".