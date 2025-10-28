Conte elogia Gilmour: "Alle 15.30 non stava bene, se non non ce l'avesse fatta..."

Il Napoli prima della sfida vinta stasera 1-0 a Lecce ha rischiato di perdere un altro azzurro per forfait a poche ore dalla partita. Billy Gilmour, sostituto di Lobotka, e autore di una positiva prestazione al Via del Mare, ha dovuto stringere i denti, come raccontato da Antonio Conte in conferenza.

Il tecnico azzurro ha voluto elogiare il suo centrocampista al termine del match: "Volevo fare un plauso a Gilmour, era venuto il dottore alle 15.30 dicendo che non stava bene, ha preso Tachipirina e altro. Senza Lobotka c'era solo lui in quel ruolo, dovevo inventarmi qualcos'altro se non ce l'avesse fatta".