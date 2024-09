Conte elogia Rafa Marin: "E' cresciuto molto, mi piace per serietà. Ha solo 21 anni..."

vedi letture

Nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Palermo, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato anche sull'esordio di Rafa Marin:

"E' un ragazzo molto applicato, è molto cresciuto fisicamente in questi due mesi e mezzo. Sta lavorando tanto, mi piace la sua applicazione, è molto serio, gli chiedo di cercare di migliorare nella costruzione e ci lavoriamo. In una squadra come il Napoli, al di là della difesa, devi costruire tanto perché noi giochiamo, ma sono contento, ha 21 anni ed ha ampi margini di crescita, ha fatto un bel salto triplo qui ma ha grande voglia di emergere".