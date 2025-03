Conte equilibrista: “Follia non crederci a -3! Ma sarà dura anche qualificarsi alla Champions”

Il Napoli crede allo Scudetto. Lo si evince dal volto e dalle parole di Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa. L'allenatore azzurro si è espresso così sul tema: "Noi saremmo dei folli oggi, a 9 dalla fine a -3 dalla vetta, a non fare un pensiero. Con tutti i pregi e difetti, noi comunque siamo lì, una posizione che nessuno immaginava, in assoluto. E' giusto crederci, metterci tutto ciò che abbiamo a disposizione, uscendo dal campo sempre con la maglia sudata, quello che i tifosi stanno apprezzando, poi sappiamo che vince una sola squadra ma come facciamo oggi noi a dire 'vediamo', dobbiamo crederci, sapendo che sarà duro pure il piazzamento Champions.

E' ancora tutto in ballo, bisogna conquistare un posto in Europa, meglio l'Europa che conta. Poi davanti c'è il primo posto, le pressioni sono di chi lotta per vincere o per non retrocedere, convivere con lo stress deve darci orgoglio e soddisfazione. Niente, daremo tutto ciò che abbiamo e domani mi auguro, ma c'è poco da chiedere ai napoletani, la solita atmosfera al Maradona dove ci hanno abituato bene e credo anche noi abbiamo abituato bene i tifosi uscendo con la maglia sudata. Che si crei la giusta atmosfera, per noi sarà molto importante".