Il Mattino apre con le parole di Conte: "Diamo fastidio"

Oggi alle 00:15Notizie
di Davide Baratto

Nella prima pagina odierna Il Mattino apre con la frase forte pronunciata da Antonio Conte in conferenza stampa: "Diamo fastidio". Il sommario: "Stasera l'Eintracht per il riscatto Champions, Conte a tutto campo: 'Ci attaccano perché facciamo paura'". Di seguito la prima pagina integrale.