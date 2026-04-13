Conte fa discutere: “Stiamo ancora pagando la mancata qualificazione col 10° posto”

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C’è più soddisfazione o rimpianto per la stagione? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa dopo il pareggio di Parma

C’è più soddisfazione o rimpianto per la stagione? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa dopo il pareggio di Parma. Questa la risposta - che sta facendo discutere, soprattutto sui social - dell'allenatore salentino: "Noi siamo partiti con l’obiettivo di tornare in Champions League, che è fondamentale per il club anche dal punto di vista economico.

Avete visto benissimo: quando il Napoli non è entrato in Champions ed è arrivato decimo i danni a livello economico che ancora stiamo pagando, con il blocco del mercato che c'è stato a gennaio. Perché noi stamo ancora pagando quella mancata qualificazione in Champions. Lo scudetto deve essere la ciliegina sulla torta, ma bisogna mantenere equilibrio tra investimenti e risultati. Se portiamo a casa la qualificazione in Champions e un trofeo come la Supercoppa, sarebbe qualcosa di molto importante per questa stagione".