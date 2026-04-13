Adani-Graziani, battibecco sul mancato rigore al Parma: "Se succede di là il Napoli protesta!"

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Fa discutere l’episodio del presunto tocco di mano di Buongiorno in Parma-Napoli, analizzato negli studi de Rai durante “La Domenica Sportiva”.

Fa discutere l’episodio del presunto tocco di mano di Buongiorno in Parma-Napoli, analizzato negli studi de Rai durante “La Domenica Sportiva”. Opinioni opposte tra Lele Adani e Ciccio Graziani. Secondo Adani, “non è calcio di rigore”, anche per una differenza sostanziale rispetto ad altri casi: il pallone, infatti, proveniva da un compagno di squadra. Una dinamica che, a suo giudizio, rende l’intervento non punibile.

Le due posizioni di Adani e Graziani sul mani di Buongiorno

Di tutt’altro avviso Graziani: “Se fosse successo nell’altra area, il Napoli avrebbe protestato”, sostenendo come il braccio del difensore fosse troppo largo e quindi sanzionabile. Adani, però, ha ribadito la sua linea: “La posizione del braccio è lecita finché non c’è fallo”. Una lettura che giustifica la decisione dell’arbitro di non concedere il penalty al Parma.