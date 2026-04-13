Mauro lapidario: "Il Napoli non ha nessuna chance di rimonta-Scudetto"

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Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli e non solo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda su Mediaset: "Quante chance ha il Napoli di rimontare per lo Scudetto? Nessuna, non è possibile. I punti sono troppi e l'Inter è più forte. Ho detto in tempi non sospetti che in queste ultime giornate l'Inter avrebbe perso qualche punto, ma le altre di più. E così sta andando".

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