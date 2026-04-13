Del Genio: "Tante scelte cervellotiche! Voglio che Conte resti, ma non è intoccabile"

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L'esclusione di Alisson Santos dalla formazione titolare, Juan Jesus adattato a destra al posto di Beukema: "È una delle sue fissazioni"

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione in casa Napoli dopo il discutibile pareggio di Parma, che ha chiuso il sogno scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "C’è grande spaccatura. Io sono per la permanenza di Conte, garanzia di competitività e di stagioni valide anche quando capitano difficoltà, ma non possiamo non dire che ci sono state tante scelte cervellotiche.

Ovviamente Alisson Santos che pure se lo consideri impact player hai solo lui con queste caratteristiche in questo momento. Jesus a destra li, non tanto per l’errore ma per le difficoltà in costruzione. Beukema entra nell’azione del gol e del colpo di testa di Elmas, l’azione col destro la sviluppa. E’ una delle sue fissazioni. Non servono estremismo, Conte non è un tecnico da liquidare così ma neanche intoccabile”.

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