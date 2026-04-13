Caressa: "Il Parma mette il pullman? Usa le armi che ha e fa i punti! Bravo Cuesta"

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"Non c'è solo un modo di giocare. Uno gioca anche in base ai giocatori che ha e alle possibilità che ha di esprimere gioco"

Il giornalista e telecronista Sky Fabio Caressa, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato della prestazione del Parma che ha pareggiato contro il Napoli. Queste le sue parole anche sulle critiche indirizzate al modo di giocare della squadra di Carlos Cuesta: "Nella Top-11 della 32ª giornata di Serie A inserisco Troilo del Parma in difesa. Ha giocato una partita strepitosa secondo me, senza errori quasi, con grande fisicità e grande attenzione e concentrazione.

Il Parma sta sfruttando le armi che ha: non è certo un gioco che entusiasma quello del Parma, però i punti li ha fatti e il campionato tutto sommato l'ha vissuto tranquillo. Questo è sicuramente merito del tecnico. Qualcuno dice 'Mette il pullman davanti la porta', sì, può essere anche, ma come ho spesso detto non c'è solo un modo di giocare. Uno gioca anche in base ai giocatori che ha e alle possibilità che ha di esprimere gioco. Il Parma potrebbe giocare meglio? Forse sì. Potrebbe fare più punti? Secondo me. E quindi complimenti a tutti da questo punto di vista".