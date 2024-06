Conte fa una promessa ai tifosi: "Ci impegneremo sempre al massimo"

Grande entusiasmo per l'arrivo del nuovo allenatore del Napoli che questa mattina ha firmato un triennale col club di De Laurentiis

TuttoNapoli.net

"Forza Napoli, non vediamo l'ora di iniziare. Promessa? Ci impegneremo al massimo sempre". Sono state queste le parole di Antonio Conte rilasciate ai giornalisti presenti all'esterno della sede della Filmauro in un video del Corriere dello Sport. Grande entusiasmo per l'arrivo del nuovo allenatore del Napoli che questa mattina ha firmato un triennale col club di De Laurentiis.