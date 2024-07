Conte: "Felice del ritiro, ora i carichi di lavoro aumentano. Dico una cosa ai tifosi"

Dal palco di Dimaro, a margine della presentazione della squadra, Antonio Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Il ritiro sta andando bene, sono molto contento, stiamo avendo pochissimi intoppi, i ragazzi stanno crescendo, c'è grande impegno e disponibilità per creare qualcosa di importante. Questo entusiasmo della gente, poi, è veramente contagioso. Come dissi alla presentazione so di dover restituire insieme alla squadra tutto questo entusiasmo. Per ora ho ricevuto senza aver dato niente.

Abbiate fiducia e pazienza, cercheremo di fare cose importanti. Mantova? Non abbiamo diminuito i carichi di lavoro per la partita. Io li considero importanti ma non cambiano il lavoro. Noi abbiamo iniziato il primo giorno e siamo sempre cresciuti sui carichi come stamattina e oggi con un allenamento stupendo. So che i ragazzi avranno le gambe pesanti e faranno fatica ma proprio nella fatica dobbiamo creare qualcosa di importante".