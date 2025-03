Conte frena gli entusiasmi: “Con l’Inter non si è vinto, per i vincenti un pari è mezza sconfitta!”

Il Napoli non vince da 43 giorni: i 3 punti mancano dallo scorso 25 gennaio, 2-1 contro la Juventus. Antonio Conte si è soffermato anche su questo nella conferenza stampa alla vigilia della Fiorentina, frenando gli entusiasmi dopo il pari dell’ultimo turno con l’Inter: "L'obiettivo l'ho sempre detto, rendere orgogliosi i nostri tifosi, fa piacere fare prestazioni importanti come contro l'Inter anche se poi alla fine abbiamo pareggiato, non vinto, quindi per chi pensa alla vittoria ed è un vincente anche un pari è una mezza delusione, anche se ottenuto contro l'Inter e meritando molto di più.

Ma è sempre un pareggio, per me una mezza sconfitta, quindi ogni partita dobbiamo cercare i 3 punti, poi spesso ci siamo riusciti, altre volte abbiamo fatto più fatica come nell'ultimo mese in cui abbiamo fatto quattro pari ed una sconfitta, ma fa parte del percorso di un campionato e dobbiamo lavorare, recuperare tutti, cercare di fare anche scelte sotto tutti i punti di vista ed in alcuni momenti dobbiamo essere bravi, come stiamo facendo, a stringere i denti. Zero preoccupazioni, zero ansie e zero problemi".