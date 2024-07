Conte, il collaboratore tecnico sul gioco: "Così svilupperemo la manovra"

Mauro Sandreani, collaboratore tecnico di Conte, ha svelato come giocherà il Napoli in fase d'impoistazione dal palco di Dimaro: "La costruzione passa da tre difensori più due centrocampisti e sulla trequarti il gioco passa dai 2 trequartisti, i quinti che diventano offensivi più ovviamente il movimento della punta. Conoscendo Conte da diversi anni, non penso ci vorrà tanto al gruppo per memorizzare le giocate.

All'inizio è complicato perché sono sofisticate, ma quando riescono a essere assorbite dai giocatori andranno a ruota libera".