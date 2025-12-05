Giornalista chiede di far giocare Mainoo, Amorim perde le staffe: "Non sento di doverlo fare"

Il Manchester United ha sprecato un'enorme opportunità di salire nella top four della Premier League pareggiando 1-1 in casa contro il West Ham, una squadra in difficoltà. L'allenatore Rúben Amorim ha utilizzato tutte e cinque le sostituzioni per cercare di vincere la partita, ma non ha mai fatto ricorso a Kobbie Mainoo, che in questa stagione ha giocato un totale di soli 171 minuti in campionato, distribuiti su nove apparizioni dalla panchina. Quando un giornalista, durante la conferenza stampa post-partita, ha suggerito che Amorim avrebbe potuto inserire Mainoo per dare impulso all'attacco dello United, l'allenatore ha risposto con una risata.

Alla fine la risposta, molto piccata, è arrivata: "Certo, capisco... Il mio lavoro è rispondere, ma cerco di rispondere sempre alla stessa cosa. E voi mi chiedete sempre la stessa cosa. Capisco quello che state dicendo. Voi amate Kobbie. È titolare nell'Inghilterra, ma questo non significa che io debba mettere Kobbie quando sento di non doverlo mettere. Io voglio solo vincere, metto semplicemente in campo i giocatori, non guardo chi sia, non mi interessa, cerco solo di mettere i migliori giocatori in campo. Avete Ugarte che ha giocato due partite, in una delle quali Casemiro era fuori. Bruno è sempre in forma, è il ragazzo che gioca nella sua posizione, quindi forse ha a che fare con questo".