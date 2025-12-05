Marcolin gioca Napoli-Juve: "Mi aspetto che Conti alzi lui a centrocampo"

Chi al posto di Lobotka domenica contro la Juventus e come fare a tamponare l'emergenza in attesa dei prossimi rientri? Dario Marcolin, ex capitano e centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Marte: "Elmas è un adattato, lo scozzese può interpretare bene quel ruolo, però ha nella fase offensiva la sua qualità migliore. Il problema è un po' difendere contro una Juventus che, con tutti i suoi giocatori o finte posizioni che ha, potrebbe cercare una superiorità numerica in mezzo al campo. È ovvio che se io fossi la Juventus e devo giocare contro il Napoli, trovarmi o meno di fronte Lobotka fa tutta la differenza del mondo.

Mi aspetto che Conte possa ‘alzare’ Beukema quando ci sarà la necessità di evitare la superiorità a centrocampo. Questo anche perché con i tre calciatori offensivi e i due centrocampisti il Napoli rischia di avere poca protezione e nel contempo invece bisogna arrivare ai tre attaccanti che possono mettere in difficoltà la difesa bianconera con Neres e Lang che non danno riferimenti. Lucca? Dopo i fischi il ragazzo deve mettersi il casco e pensare solo a lavorare. Psicologicamente lui deve essere forte, umile quando si allena e spavaldo in campo. Non penso abbia peccato di egoismo contro il Cagliari in coppa Italia, anche perché da allenatore da un attaccante mi aspetto che lo sia. Perché l’egoismo è la fame del gol”.