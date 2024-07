Conte, l'amico Brambati: "Ha un desiderio sulla rosa, riguarda il tempo"

vedi letture

“Conte arrabbiato o deluso per il ritardo dell’operazione Osimhen? Secondo me è più concentrato sul lavoro che sta facendo, sul fatto che non esistono solo Osimhen e Lukaku ma tutta una squadra ed esiste l’obiettivo di riportare in alto il Napoli. C’è da dar loro una mentalità giusta, dopo l’annata scorsa. Certo – ha detto l’opinionista Massimo Brambati, amico di mister Antonio Conte, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – che il 18 agosto vorrebbe avere La Rosa a disposizione. È una squadra da completare senza dubbio, ma c’è ancora un mese per farlo. La qualità migliore dello staff è la concretezza, il cercare di tornare a vincere nel minor tempo possibile: Conte sa bene le strade da intraprendere, ora deve entrare nella testa dei calciatori che dovranno recepire i principi di gioco del mister.

Dove migliorare il Napoli? Conte ha puntato due centrocampisti cosa che fa capire che vuol migliorare il centrocampo. Brescianini fa veramente al caso di Conte, che come un ‘mastro Geppetto’ può forgiarlo a dovere e farlo crescere. Modulo? In fase di costruzione a tre dietro, in fase di non possesso palla a 4’o 5 dietro. L’aspetto difensivo è importante per Conte, i gol arrivano di conseguenza. Il tecnico sa che i campionati si vincono con una difesa attenta e per questo ha messo. Appunto il reparto difensivo. I tre titolari dietro? Di Lorenzo a prescindere ed anche Rrahmani e Buongiorno”