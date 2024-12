Conte, l'amico: "E' solo questione di tempo, martellerà i suoi giocatori fino allo sfinimento”

“Come sta Conte dopo le due sconfitte? Io non mi preoccuperei più di tanto, ha ammesso che ci sono pecche in attacco ma c’è tempo per rimediare, soprattutto considerando che adesso ha solo il campionato su cui concentrarsi. Lukaku? E’ molto criticato – ha detto l’allenatore ed compagno di squadra di Conte al Lecce Luigi Garzya a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - , perché ci si aspetta i gol da lui, ma il belga svolge un lavoro importante per la squadra, forse dovrebbe essere più egoista e pensare più a se stesso, dovrebbe essere più attaccante mentre lui si sacrifica per la squadra con un lavoro fondamentale.

Ipotizzabile un Napoli con uno schieramento più offensivo? Potrebbe farlo ma mi sembra strano, parlando dei problemi in attacco del Napoli, mi sembra stiamo parlando di una squadra in crisi mentre occupa il secondo posto in classifica. La Rosa è valida, è solo una questione di tempo. Sono certo Conte martellerà i suoi giocatori fino allo sfinimento”.