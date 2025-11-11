Di Gennaro: "Conte è stato duro, ma ha tirato fuori quello che vede da un pò di tempo"

Antonio Di Gennaro, talent Dazn ed ex centrocampista, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Si riparte con il lavoro e con la chiarezza, quando succedono queste cose viene fuori di tutto. Conte è stato duro ma ha tirato fuori quello che sta vedendo da un pò di tempo a questa parte.

Il Napoli è a due punti dalla vetta, ma ci sono delle cose da risolvere. Qualcuno ha bisogno di riposare mi viene in mente Politano, ma l’allenatore ha l’esperienza giusta per gestire il momento. Forse lui si aspettava qualcosa in più e soprattutto ci deve essere unità d’intenti altrimenti può andare a finire male”.