Di Gennaro: "Conte è stato duro, ma ha tirato fuori quello che vede da un pò di tempo"
TuttoNapoli.net
Antonio Di Gennaro, talent Dazn ed ex centrocampista, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Si riparte con il lavoro e con la chiarezza, quando succedono queste cose viene fuori di tutto. Conte è stato duro ma ha tirato fuori quello che sta vedendo da un pò di tempo a questa parte.
Il Napoli è a due punti dalla vetta, ma ci sono delle cose da risolvere. Qualcuno ha bisogno di riposare mi viene in mente Politano, ma l’allenatore ha l’esperienza giusta per gestire il momento. Forse lui si aspettava qualcosa in più e soprattutto ci deve essere unità d’intenti altrimenti può andare a finire male”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina ADL: "Dimissioni Conte una favola! Lui è uomo vero, orgoglioso di averlo al Napoli" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Ag. Lobotka chiarisce a Crc: “Conte come un padre. Con lui è dura, ma la frase sul futuro era una battuta”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com