Giordano: “Conte deludente, implode non appena le acque s’intorbidiscono”
Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano: "E' sorprendente, devo dire anche un po' deludente, che un allenatore della statura di Antonio Conte imploda in maniera anche così clamorosa non appena le acque si intorbidiscono. Vale la pena di ricordare anche che prima del famoso decimo posto, c'è stata una storia lunga 15 anni.
Dentro ci sono stati uno scudetto, vari secondi posti, tre coppe Italia, una supercoppa, una semifinale di Europa League e un quarto di finale di Champions League. Credo che un grande allenatore oggi debba essere anche un grande manager in aziende che fatturano 400 milioni di euro, altrimenti questa forma di complottismo all'acqua pazza possiamo farla tutti".
