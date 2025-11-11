Lo psichiatra Morelli: “Conte ha fatto quella sfuriata per mandare un messaggio"

Raffaele Morelli, psicologo e psichiatra, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “La premessa di De Laurentiis è stata fondamentale perché è un messaggio a tutta la squadra. Conte ha detto delle cose giuste, lo scudetto dell’anno scorso è stato un miracolo.

Il Napoli quest’anno ha perso un giocatore importante come Lukaku e ha inserito nuovi giocatori, serviva più entusiasmo cosa che fino ad oggi non c’è stata. Conte ha un modo per trasmettere la sua voglia di vittoria e ha fatto quella sfuriata per mandare un messaggio, tutti si devono prendere le loro responsabilità compresi i nuovi”.