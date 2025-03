Conte, l'ex giocatore: “Mi volle a tutti i costi al Bari, per lui ho preferito la B alla Serie A"

vedi letture

Salvatore Masiello, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di KissKissNapoli.it: "Sono cresciuto grazie al Venezia di Zamparini ho grandi ricordi. Le difficoltà della squadra di Di Francesco in campionato sono normali, parliamo di una neopromossa. Nelle ultime uscite in campionato abbiamo visto una squadra più viva, da non sottovalutare, ma il Napoli che si sta giocando lo scudetto sicuro non lo farà.

Conosco molto bene mister Conte e su di lui non ho mai avuto nessun dubbio. Appena è arrivato a Napoli ho dichiarato che il presidente aveva fatto il miglior regalo alla piazza, e non è facile dopo un’annata negativa. Ai tempi del Bari mi mise fuori rosa per un espulsione che avevo rimediato, ma lui è cosi, cura ogni minimo dettaglio. Mi ha voluto a tutti i costi a Bari, addirittura chiamò mio padre per spiegargli il progetto e mandò alcune persone dal mio agente per provare a convincermi. Quell’anno avevo richieste anche dalla Serie A, precisamente dal Chievo Verona che era allenato da Beppe Iachini, ma la determinazione di Conte ha fatto si che io preferissi la Serie B alla massima categoria.

Io lo Spinazzola del Bari di Conte? Spinazzola è un ottimo giocatore ed ha avuto la possibilità di giocare per grandi club, nel mio percorso da professionista ho sbagliato alcune scelte che hanno condizionato la mia carriera. Pero si, il paragone ci può stare”.