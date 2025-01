Conte, l'ex vice: "Il Napoli gioca a grande intensità. Conoscendolo, ecco cosa farà"

vedi letture

“Napoli-Juventus non è una gara come le altre per i tifosi ed anche per Conte – ha detto l’allenatore ed ex vice di Conte Angelo Alessio a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - anche se vale sempre e solo tre punti e per Conte tutte le partite sono importanti. Mi auguro che sarà una bella gara e lo sarà sicuramente, visto il cammino del Napoli e dato che la Juventus sarà molto motivata. Arriva in un momento particolare, con gli azzurri che stanno andando a gonfie vele, laddove la Juve ha un rendimento più altalenante.

La Juve è una squadra molto giovane, ha intrapreso un percorso per il quale ci vorrà tempo. Detto questo, rispetto alla gara d’andata, il Napoli è cresciuto moltissimo. Ha grande consapevolezza dei propri mezzi e della propria forza, ma di fronte avrà una squadra indecifrabile. Il Napoli di oggi sa benissimo leggere i momenti della partita e durante tutta la partita, in questo momento, gioca con grande intensità e gli avversari sono tenuti a tenere questa intensità per 90’, se ci riescono. E le squadre che fanno le coppe possono fare più fatica. Il Napoli avrà motivazioni a mille contro la Juve, conoscendo Conte caricherà i suoi ma non perché incontra la Juve ma per l’importanza del match. Lui vuole vincere sempre, a prescindere dall’avversario. Il Napoli in questo momento ha qualcosa in più e secondo me l’uomo del match può essere Anguissa”