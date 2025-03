Conte-Milan? L'ex dg rossonero Braida: "Lo avrei preso la scorsa estate"

Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna ed ex dg del Milan degli scudetti, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Napoli-Milan di domenica è una sfida molto importante per entrambe ma non è un’ultima spiaggia, non è determinante. Il Napoli deve recuperare i 3 punti dalla vetta, i rossoneri vogliono tornare in Champions. Sarà una gara tesa, tirata, difficile, perché entrambe hanno obiettivi importanti. Chi è più in forma e riuscirà a spuntarla farà un bel passo in avanti. Il Napoli ha fatto un filotto di partite con tanti pareggi, ma con soli 3 punti di distacco dall’Inter tutto è aperto, perché nel calcio finché c’è la matematica tutto è possibile. Sono milanista, faccio il tifo per i rossoneri, hanno una brutta classifica ma c’è ancora il tempo per recuperare. Ultimamente la squadra ha dato segni di risveglio ma poi si è riaddormentato di nuovo. Conte lo avrei preso al Milan ma è un allenatore che avrei preso per qualsiasi squadra perché ha dimostrato il suo valore. Nel calcio contano i risultati e il tecnico del Napoli ha dimostrato di saper vincere dovunque è andato, essendo un grande allenatore.

Domenica meno amara se il Napoli agganciasse l’Inter con una vittoria? Beh, quello che penso è che se il Napoli merita è giusto che vinca. Per me il calcio è meritocrazia, lealtà, serietà e impegno. Se una delle due squadre giocherà meglio e dimostrerà in campo di essere superiore è giusto che vinca. Anche se, come diceva Rocco, nel calcio non sempre vince chi gioca meglio ma chi è più bravo a fare gol”.