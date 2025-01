Conte replica a Gasp e Motta: "Ho sentito piangere! Pressing alto, quale difesa e contropiede!"

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte non ha risparmiato repliche a quanto ha ascoltato nell'ultimo periodo sulla qualità del gioco del suo Napoli che ora produce molto offensivamente e gioca sempre in pressione altissima. Probabilmente le dichiarazioni di Gasperini dopo lo scontro diretto, ma anche Motta che nel pre aveva parlato di Napoli con blocco basso e ripartenza oltre a diversi opinionisti.

7 vittorie di fila. Per lei era speciale. Quale ricordo si porta a casa stasera? "Tutte le partite sono speciali, perché vincere significa portare a casa tre punti. Stasera abbiamo portato altro fieno in cascina per la Champions, l'Europa dalla porta principale, cosa non scontata perché significa che un'altra big resterà fuori. E' motivo di grande soddisfazione aver battuto una grande squadra, forte, che si sta rinforzando anche sul mercato di gennaio. Questo ci dà autostima, ora abbiamo un'altra forte, la Roma fuori casa che è un altro duro ostacolo. Abbiamo vinto in quel modo, giusto, con l'Atalanta anche se ho sentito qualcuno che piangeva, ci deve dare soddisfazione. Oggi lo stesso. Mi dispiace che non vengono riconosciuti i meriti, brucia a qualcuno che facciamo bene o lo danno per scontato. Noi dobbiamo stare zitti. Sappiamo sempre che gli altri sono sempre più belli e profumati di noi dal punto di vista mediatico ma poi scopri che il Napoli è una squadra con la S maiuscola".

Ed ancora: " L'intensità di oggi, unita alla qualità messa, è da partita europea, ritmi altissimi e pressione a tutto campo prendendosi grossi rischi. Abbiamo preso dei rischi e qualcuno dice ancora che giochiamo difesa bassa e contropiede. Forse non vede le nostre partite. Anche qualche guru eh... Difesa bassa noi? A me sembra di sognare".