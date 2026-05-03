Inchiesta arbitri, Alvino: “Non finirà a tarallucci e vino! Mi auguro una cosa…”

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Il giornalista Carlo Alvino, nel corso di Napoli Podcast, ha commentato l’inchiesta sugli arbitri portata avanti dalla Procura di Milano.

Il giornalista Carlo Alvino, nel corso di Napoli Podcast, ha commentato l’inchiesta sugli arbitri portata avanti dalla Procura di Milano. Le sue parole riflettono un’attesa vigile sugli sviluppi dell’indagine, sottolineando come il lavoro degli inquirenti prosegua ormai da tempo e lasci intendere che possano emergere elementi significativi.

L’attesa sugli sviluppi dell’inchiesta

“Per quella che è la mia sensazione personale non finirà a tarallucci e vino. È oltre un anno che il dottor Ascione sta lavorando. Se non ci fossero stati elementi utili ad alimentare l’indagine, si sarebbe chiuso tutto in pochi mesi o in qualche settimana. Voglio credere che ci sia tutta la voglia di non farla finire a tarallucci e vino, ci sia tutta la voglia di scoperchiare questo pentolone e far uscire fuori tutto. Io mi auguro, da amante del calcio, che l’inchiesta possa portare, con prove certe e acclarate, a individuare eventuali colpevoli che hanno fatto il male del calcio. Non ne posso fare una questione di bandiere, ma mi batto per amore del calcio”.