Condò a Sky: “Felice che l'Inter non vinca lo Scudetto in poltrona ma davanti ai propri tifosi”

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Nel corso di un intervento a Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato la corsa al titolo dopo il pareggio tra Como e Napoli

Nel corso di un intervento a Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha commentato la corsa al titolo dopo il pareggio tra Como e Napoli, concentrandosi in particolare sulla situazione dell’Inter, impegnata questa sera contro il Parma: “Ogni tanto il calcio regala delle cose belle: oggi sono contento per l’Inter, perché non vincerà lo scudetto in poltrona, ma allo stadio, in casa, davanti ai propri tifosi. È sempre la cosa più bella”, ha spiegato Condò, sottolineando il valore simbolico di una possibile vittoria davanti al proprio pubblico.

Lettura della corsa scudetto

Il giornalista ha poi ampliato la sua analisi sull’andamento della Serie A e sui criteri che stanno facendo la differenza nella lotta al vertice: “In questa Serie A non vince la squadra che ha fatto meglio negli scontri diretti, ma quella che ha saputo fare più punti contro tutte le altre. È questo che fa la differenza”.